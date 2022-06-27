Западные СМИ уже включили конвейер по вбросу информации о попадании ракеты по ТЦ в Кременчуге

Атака на торговый центр в Кременчуге, которую пытаются приписать ВС России, вызывает все больше сомнений.

Медленной французское издание «Le Figaro», которое поставляет новости из Украины с задержкой в час полтора, сегодня выдало сюжет о ракетном ударе по центру с 1000 посетителей всего за несколько минут после случившегося.

«Оккупанты выпустили ракету по торговому центру, где находилось более тысячи мирных жителей. Торговый центр горит, спасатели борются с огнем. Количество пострадавших невозможно представить », — цитирует издание губернатор губернатора Полтавской области Дмитрия Лунина.

Сообщается уже и о жертвах, 20 человек получили ранения, и двое погибли, пишут телеграм-каналы Кременчуга.

Непонятное в картинке явно сфабрикованной киношниками фабрики троллей на каждом шагу. Военные в полной выкладке и ни одной женщины в кадре, а также пожарная машина, которая приехала для съемок, и не тушит пламя. Все вызывает эффект плохого кино. Но Европу это устроит, кто бы сомневался.