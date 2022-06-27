Хоккеист Артемий Панарин из-за обсессивно-компульсивного расстройства не пользуется смартфоном

Он пользуется кнопочным телефоном. И считает, что это позволяет ему видеть мир "чище - без навязанного блогерами мнения".

Играющий в команде "Нью-Йорк Рейнджерс" российский хоккеист Артемий Панарин рассказал, что у него расстройство психики. По этой причине он не пользуется смартфонами и отказался от интернета.

По словам Панарина, он пользуется бабушкиным" кнопочным телефоном-"раскладушкой". Он считает, что это позволяет ему видеть мир "чище - без навязанного блогерами мнения".

Однако партнеры по команде не очень довольны, что россиянина нет в их общих чатах. И что он заимствует у них телефоны, чтобы позвонить своей жене, модели Алисе Знарок.

Панарин также признался, что он 7 лет выступает в НХЛ, однако все равно не способен дать интервью на английском. И в этом спортсмен тоже обвинил интернет.

Он заявил, что "прогресса нет, так как 5 лет смотрел в эту мобильную хрень". Хотя, считает, надо было общаться слюдьми.

Спортсмен известен своими эмоциональными и порой неожиданными заявлениями. В 2017-м американские журналисты напомнили Панарину его шутку 2012-го года, когда игравший на тот момент за подмосковный клуб "Витязь" хоккеист в местной телепрограмме, отвечая на вопрос, чего он никогда в жизни не сделает, Артемий ответил: не "занимался бы сексом с негритянкой".

Спустя 5 лет интервью "всплыло" и вызвало резонанс, хоккеисту пришлось публично извиняться.

Обсессивно-компульсивное расстройство дает о себе знать в навязчивых, пугающих, тревожных мыслях, не поддающихся контролю.