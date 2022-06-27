Полиция приняла жетские меры для разгона участников несанкционерованного ЛГБТ-парада в Стамбуле

В Стамбуле представители сексуальных меньшинств организовали несогласованную демонстрацию, которая была жестко подавлена турецкими властями.

О точном количестве присутствующих на мероприятии людей информационные источники не сообщают.

Видеокадры, из которых можно увидеть, как полиция вяжет участников парада, разошлись по соцсетям.

Полиция задержала десятки людей, в числе которых был представитель прессы агентства France Press.

За некоторое время до намечавшегося события властные структуры Стамбула ввели недельный запрет на проведения массовых мероприятий.

Еще раньше организаторы подобной демонстрации ЛГБТ в Варшаве запретили участвовать в ней представителям организации "За Свободную Россию".

С другим заявлением выступил советник ВОЗ Энди Сил. По его словам, желающие принять участие в июньских гей-парадах не должны отказываться от своей затеи по причине распространившейся обезьяньей оспы.

Заболевание в большинстве случаев передается именно посредством гомосексуальных связей.