Полиция приняла жетские меры для разгона участников несанкционерованного ЛГБТ-парада в Стамбуле
В Стамбуле представители сексуальных меньшинств организовали несогласованную демонстрацию, которая была жестко подавлена турецкими властями.
О точном количестве присутствующих на мероприятии людей информационные источники не сообщают.
Видеокадры, из которых можно увидеть, как полиция вяжет участников парада, разошлись по соцсетям.
Полиция задержала десятки людей, в числе которых был представитель прессы агентства France Press.
За некоторое время до намечавшегося события властные структуры Стамбула ввели недельный запрет на проведения массовых мероприятий.
Еще раньше организаторы подобной демонстрации ЛГБТ в Варшаве запретили участвовать в ней представителям организации "За Свободную Россию".
С другим заявлением выступил советник ВОЗ Энди Сил. По его словам, желающие принять участие в июньских гей-парадах не должны отказываться от своей затеи по причине распространившейся обезьяньей оспы.
Заболевание в большинстве случаев передается именно посредством гомосексуальных связей.
Опубликовано: Храмова Оксана
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