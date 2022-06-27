Женщины-знаменитости объединяются, чтобы бороться за репродуктивные права после решения Верховного суда об абортах
Группа известных женщин из индустрии развлечений собралась на видеоконференцию, чтобы обсудить дальнейшие шаги в борьбе за репродуктивные права.
Одним из организаторов встречи стала Кэти МакГрат, партнеро Bad Robot и жена суперпродюсера Джей Джея Абрамса. Оба они поддерживают организации, выступающие за право выбора.
Среди участников встречи были продюсер и PR-стратег Нгок Нгуен, соруководитель CAA по киноискусству Маха Дахил, партнер Del Shaw Нина Шоу, феминистка Глория Стейнем.
Во время презентации выступали акушер-гинеколог, медицинские эксперты, обсуждались юридические вопросы, связанные с абортами и возникшие из-за решения Верховного суда.
Участницы договорились сделать такие встречи регулярными, чтобы помочь направить коллективные действия в ответ на потрясение, вызванное решением Верховного суда.
Женщины намерены генерировать финансы, ресурсы здравоохранения, сеть услуг для женщин в штатах, где аборты теперь полностью запрещены. Они также планируют организовать кампании, которые помешают принять общенациональный запрет на аборты на федеральном уровне.
Помимо этого, будут приняты меры, чтобы помочь женщинам в пострадавших штатах, если им необходима немедленная поддержка.
Участницы признали, что восстановление прав женщин займет немало времени. Но уже приступили к составлению дорожной кары для предстоящих судебных баталий.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно: