Женщины-знаменитости объединяются, чтобы бороться за репродуктивные права после решения Верховного суда об абортах

Группа известных женщин из индустрии развлечений собралась на видеоконференцию, чтобы обсудить дальнейшие шаги в борьбе за репродуктивные права.

Одним из организаторов встречи стала Кэти МакГрат, партнеро Bad Robot и жена суперпродюсера Джей Джея Абрамса. Оба они поддерживают организации, выступающие за право выбора.

Среди участников встречи были продюсер и PR-стратег Нгок Нгуен, соруководитель CAA по киноискусству Маха Дахил, партнер Del Shaw Нина Шоу, феминистка Глория Стейнем.

Во время презентации выступали акушер-гинеколог, медицинские эксперты, обсуждались юридические вопросы, связанные с абортами и возникшие из-за решения Верховного суда.

Участницы договорились сделать такие встречи регулярными, чтобы помочь направить коллективные действия в ответ на потрясение, вызванное решением Верховного суда.

Женщины намерены генерировать финансы, ресурсы здравоохранения, сеть услуг для женщин в штатах, где аборты теперь полностью запрещены. Они также планируют организовать кампании, которые помешают принять общенациональный запрет на аборты на федеральном уровне.

Помимо этого, будут приняты меры, чтобы помочь женщинам в пострадавших штатах, если им необходима немедленная поддержка.

Участницы признали, что восстановление прав женщин займет немало времени. Но уже приступили к составлению дорожной кары для предстоящих судебных баталий.