Участие Си Цзиньпина в годовщине Гонконга окружено тайной

В ближайшие дни в Гонконге пройдут торжества, посвященные 25-летию возвращения Гонконга Китая. Появилась информация, что в них примет участие китайский лидер Си Цзиньпин.

Торжественная часть будет включать приведение к присяге нового исполнительного директора Гонконга Джона Ли. Об участии в церемониях Си Цзиньпина сообщили государственные СМИ Китая.

Однако нигде не сказано, идет ли речь о физическом визите в бывшую британскую колонию, которая до сих пор охвачена протестами после подавления продемократического движения.

В последние два года Си Цзиньпин неоднократно выступал на различных международных собраниях в формате видеоконференции. Если он решится поехать в Гонконг, это будет его первый визит за пределы Китая более чем за 2 года, т.е. с начала пандемии.

В самом Гонконге Цзиньпин не был с момента начала протестов после введения радикального закона о национальной безопасности.

В результате были арестованы многие политики, журналисты, активисты, а протест был жестко подавлен.

Кэрри Лэм, нынешний руководитель Гонконга, и Джон Ли уже выразили Си Цзиньпину признательность за участие в праздновании годовщины, но тоже не уточнили, посетит ли он торжества лично.

Сейчас Си Цзиньпин пытается нарушить традицию и добиться своего назначения на третий пятилетний срок в качестве лидера партии.