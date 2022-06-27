CNN: вокалист Green Day откажется от гражданства США

Солист Green Day Джо Армстронг заявил о своём намерении отказать от американского гражданства.

По информации CNN во время своего выступления в Лондоне артист Билли Джо Армстронг заявил о своём решении отказаться от гражданства США и переехать в Великобританию в связи с решением Верховного суда Соединённых штатов отменить конституционную гарантию права на аборт.

Также музыкант из Green Day Джо Армстронг поделился своими переживаниями касательно нынешней ситуации приближающегося экономического кризиса в Соединённых Штатах Америки.

Стоит отметить, что многие американские представители шоу-бизнеса высказали своё недовольство запретом на аборты, например, Рианна, Билли Айлиш, Кендрик Ламар, Оливия Родриго и Кайли Дженнер.