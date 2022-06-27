Торнадо убил человека в Нидерландах еще 10 ранены

В результате торнадо в понедельник (27 июня) в прибрежном городе Зирикзее на юго-западе Нидерландов погиб один человек и 10 получили ранения, сообщили экстренные службы.

По словам властей провинции Зеландия, редкое явление сорвало крыши четырех домов и привело к обрушению фасада одного дома.

«К сожалению, в результате торнадо погиб один человек, и первые источники сообщают о десяти раненых», — говорится в пресс-релизе того же источника, в котором добавляется, что «экстренные службы все еще заняты оценкой воздействия торнадо».

«Ущерб значительный на нескольких улицах Зирикзее. Помимо черепицы и упавших деревьев, с четырех домов сорваны крыши», — заявили власти.

Сообщается, что с крыши церкви ветром сорвало черепицу, а в воздух взлетели батуты. На кадрах в социальных сетях видно, как обломки разносятся по воздуху закрученным столбом воздуха и большой белой воронкой облаков на фоне темного неба.

Экстренные службы призвали население не приближаться к месту происшествия, чтобы не мешать работе полиции и пожарных.

По данным NOS, в Нидерландах ежегодно происходит несколько торнадо, но последний смертоносный торнадо в стране был в 1992 году.