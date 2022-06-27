Стало точно известно, кто заменит Александра Маслякова

Ведущего в одной восьмой финала Высшей лиги КВН заменят дважды: 28 июня Вадим Галыгин, а 30 июня - Валдис Пельш.

В начале 2022 года появилась информация, что бессменный ведущий КВН Александр Масляков из-за болезни пропустит ряд игр нового сезона. Причины плохого самочувствия - последствия коронавирусной инфекции.

Сегодня стало известно, кто заменит Александра Маслякова в 1/8 финала Высшей лиги КВН. Как сообщили представители программы, уточняет "Вокруг ТВ", ведущего в этом году сменят дважды.

В частности, по данным пресс-службы клуба, 28 июня за тумбу Маслякова встанет Вадим Галыгин, а 30 июня - Валдис Пельш.

Четвертая игра с начала сезона состоится в Московском молодежном центре «Планета КВН». Соревноваться будут пять команд: «Город N» (Челябинск) и «Полуостров» (Симферополь), и три команды-новичка — это «Поэтессы» (Санкт-Петербург), «Столик» (Чулым, Новосибирская область), «Иван Иванов, РЭУ им. Плеханова» (Москва).

Александр Масляков ранее записал видеообращение, сообщив, что повторно переболел коронавирусом. 80-летний телеведущий отметил, что он вынужден соблюдать самоизоляцию. «Мы будем приглашать известных КВНщиков или людей, не чужих нашей игре. И посмотрим, у кого как с ведением сложится», — пояснил он.

Ранее в списке возможных кандидатов ведущих передачи называли Ивана Урганта, Дмитрия Хрусталева, Дмитрия Нагиева, Юлия Гусмана.