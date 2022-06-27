В России готовят ответ Литве на блокировку транзита в Калининград

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил СМИ, что Россия планирует подготовить ответ Литве на блокировку транзита в Калининградскую область.

Напомним, что 18 июня Литвой было принято решение ограничить железнодорожный транзит санкционных товаров в Калининградскую область.

Ушаков подчеркнул невозможность оставить данные действия без ответа.

Он также добавил, что подготовка соответствующего ответа на данный момент находится в движении.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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