Диетологи назвали привычки во время завтрака, из-за которых люди набирают вес

Завтрак с высоким содержанием белка приводит к потере веса. Такое питание помогает также удерживать вес после похудения.

Диетолог Джулианна Хевер говорит, что по утрам нужно есть только тогда, когда человек действительно чувствует голод. Если завтра будет состоять из продуктов с высоким содержанием жиров и соли, чувство вялости и вздутие живота гарантировано.

Клетчатки в завтраке не должно быть слишком много, и ее необходимо запивать, иначе газообразование будет повышенным. Во время еды не стоит смотреть утренние новости, это приводит к поглощению больших порций.

Тарелка овсянки или фруктов – это углеводы, которые переварятся за несколько часов, после чего появится чувство голода. Лучше сделать выбор в пользу овсянки с яйцами или греческим йогуртом.

Нельзя есть хлопья прямо из коробки, ведь это не дает возможности контролировать количество съеденного. Нежелательно выбирать ароматизированный йогурт, в нем слишком высокое содержании сахара.

Завтрак в ресторане быстрого питания – это примерно 300 лишних калорий. Стоит также учитывать, что фруктовый сок – это калорийный продукт.

Бекон на завтрак – это верный способ набрать вес. Его лучше заменить омлетом из тофу, не содержащим вредных жиров.

По утрам люди обычно спешат. Но лучше встать пораньше, чтобы прием пищи длился как минимум 20 минут. Это время нужно, чтобы сигнал о сытости дошел от желудка до мозга.