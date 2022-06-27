Тайное стало явным: Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились

Они вместе снимаются в сериале "В клетке", и молодая жена даже сменила фамилию, о чем стало известно после перерегистрации ее ИП.

Спираль личной жизни "мажора" долгое время была закручена так, что никто не мог догадаться, кому же на самом деле отдал сердце Павел Прилучный.

Сначала после скандального развода артист долго налаживал отношения с бывшей жной Агатой Муцениеце. Затем публиковал в соцсетях снимки некой загадочной незнакомки, "засветив" то изящную руку, то стройный стан.

Было дело - клялся в верности Мирославе Карпович. Ну а потом неожиданно представил всем новую возлюбленную.

В конце мая Павел стал публиковать фото с эффектной брюнеткой с кудрявой копной волос. Подписчики быстро вычислили девушку - ею оказалась Зепюр Брутян, которая снимается вместе с Павлом в сериале «В клетке».

Они вместе отдыхали во время отпуска, Прилучный даже познакомил Зепюр со своими детьми.

Прилучный подкрепил гулявшие по СМИ слухи о том, что пара поженилась - он продемонстрировал обручальное кольцо. Как стало известно, девушка даже поменяла фамилию.

Это стало известно после того, как артистка изменила название ИП — отныне она Зепюр Прилучная. Однако сама пара на словах факт бракосочетания пока не подтвердила.