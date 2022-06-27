НАСА сообщает, что в Луну врезалась загадочная ракета

В пресс-релизе НАСА сказано, что в Луну врезалась загадочная ракета. В результате образовался двойной кратер.

Пока для ученых остается загадкой, что это была за ракета. На данный момент ни одна страна, которая исследует космос, не сообщила о своей причастности к этому событию.

В НАСА говорят, что ракета была замечена астрономами на курсе столкновения с луной. Это случилось в прошлом году, специалисты продолжали наблюдение, чтобы узнать о последствиях.

4 марта произошло столкновение. НАСА сообщает, что после него осталось сразу два кратера. Первый из них имеет диаметр около 18 м, второй – примерно 16 м.

Ученые отмечают, что ранее никакие другие удары ракет о поверхность Луны не оставляли двойных кратеров или чего-то похожего. При этом удары космических кораблей случались как минимум 47 раз.

Лунный разведывательный орбитальный аппарат НАСА обнаружил участок двойного кратера рядом с кратером Герцшпрунг.

В НАСА поясняют, что образование двойного кратера может указывать на значительный вес ракеты на обоих ее концах, что не является нормой.

Обычно у отработавших ракет на одном конце находится тяжелый двигатель, а на другом – легкий пустой топливный бак. В НАСА пока нет предположений, что за ракета врезалась в Луну.