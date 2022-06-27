Байден: США повысят пошлины на часть российских товаров
Белый дом заявил о повышении ставки таможенной пошлины на некоторые наименования российских товаров.
27 июня официальный представитель Белого дома сообщил о подписании президентом США Джо Байденом прокламации о повышении на 35% таможенной пошлины на некоторые пока ещё импортируемые из России товары.
Согласно информации администрации Соединённых Штатов Америки, данное решение было президентом Байденом принято из-за прекращения нормальных торговых связей с Российской Федерацией.
Примечательно, что на проходящем в Баварских Альпах саммите G7 Джо Байден сделал громкое заявление о том, что президенту РФ Владимиру Путину не удалось расколоть НАТО и «Большую семёрку».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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