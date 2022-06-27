Байден: США повысят пошлины на часть российских товаров

Белый дом заявил о повышении ставки таможенной пошлины на некоторые наименования российских товаров.

27 июня официальный представитель Белого дома сообщил о подписании президентом США Джо Байденом прокламации о повышении на 35% таможенной пошлины на некоторые пока ещё импортируемые из России товары.

Согласно информации администрации Соединённых Штатов Америки, данное решение было президентом Байденом принято из-за прекращения нормальных торговых связей с Российской Федерацией.

Примечательно, что на проходящем в Баварских Альпах саммите G7 Джо Байден сделал громкое заявление о том, что президенту РФ Владимиру Путину не удалось расколоть НАТО и «Большую семёрку».