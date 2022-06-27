Брэд Питт назвал привычку, от которой навсегда отказался в 58 лет ради хорошего самочувствия

Брэд Питт в свои 58 лет все чаще задумывается о собственном здоровье и начинает принимать меры для его сохранения, в том числе отказываясь от своих многолетних привычек.

В недавнем интервью GQ Актер заявил, что чувствует себя на последнем издыхании и задумывается о завершении карьеры.

Но выглядит Брэд очень хорошо для своих лет. Отчасти это связано с его отказом от спиртного. После развода с Анджелиной Джоли в 2016 году Питт перестал употреблять алкоголь.

Знаменитость даже присоединилась к Анонимным алкоголикам, чтобы преодолеть эту пагубную привычку. Впоследствии он заявил, что чувствует себя без спиртного счастливее, чем когда-либо.

Но на этом актер не остановился. Во время пандемии он бросил курить, отметив, что в его возрасте ничего хорошего от курения ждать не приходится.

Сначала он пробовал ограничивать количество сигарет, но в итоге отказался от них полностью. Раньше Брэд Питт выкуривал сигарету с кофе каждое утро, но теперь прекрасно обходится без этого.

Врачи напоминают, что курение может спровоцировать болезни сердца, астму, кариес, ранние морщины и раковые опухоли.

Отказ от алкоголя способствует улучшению сна, потере лишнего веса, нормализации настроения и повышению работоспособности.