Страны G7 собираются потратить 600 млрд долларов на противодействие китайскому «Новому поясу и пути»

Накануне лидеры «Большой семерки» договорились привлечь 600 млрд долларов за 5 лет для создания инфраструктуры в развивающихся странах и противодействия многотриллионному китайскому проекту «Один пояс, один путь».

Джо Байден сказал, что США привлекут за 5 лет 200 млрд долларов в виде грантов, федеральных фондов, частных инвестиций. Эти деньги пойдут на поддержание проектов в странах с низким и среднем уровнем дохода.

Речь идет о поддержке проектов, направленных на улучшение глобального здравоохранения, гендерного равенства, цифровой инфраструктуры.

По его словам, это не благотворительность, а инвестиции, которые принесут прибыль. Он сказал, что это позволит странам увидеть преимущества сотрудничества с демократиями.

Европа за тот же период намерена собрать 300 млрд евро для создания устойчивой альтернативы китайскому проекту «Один пояс, один путь». Аналогичные планы озвучили лидеры Италии, Канады, Японии.

В Белом доме заявляют, что инвестиционная схема Китая, включающая создание современной версии древнего торгового маршрута Шелкового пути из Азии в Европу не принесла пользы развивающимся странам.

Тем временем представитель иностранных дел Китая Чжао Лицзянь прокомментировал инициативу G7, отметив, что КНР приветствует все инициативы по содействию развитию глобальной инфраструктуры.

При этом он отметил, что такие проекты могут сменять друг друга, но Китай против продвижения геополитических расчетов под предлогом создания инфраструктуры, а также размазывания проекта «Один пояс, один путь».