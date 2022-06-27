ЕС и НАТО сделали шаг, чтобы отобрать Калининград у России, заявили в Латвии

Бывший глава МВД Латвии Марис Гулбис заявил в телеэфире о блокаде Калининграда Литвой, как о сигнале для России о том, что ее эксклав планируют аннексировать.

Гулбис считает, что это был первый шаг со стороны ЕС и НАТО по отсечению Калининграда, бывшей столицы Восточной Пруссии.

Если РФ будет «выпендриваться», по словам бывшего министра, то Кенигсберг у нее отберут.

Он также уверен, что американский лидер Байден должен обратиться к Путину с заявлением такого рода: «Владимир, мы сейчас отнимаем Калининград».

Напомним с 18 июня Литва объявила блокаду не допустив сухопутный транзит значительной части необходимых для российского региона грузов по ж/д и автобанам.