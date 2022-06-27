Финансист Кийосаки говорит, что горячая инфляция уничтожит до 50% населения США

Финансовый эксперт Роберт Кийосаки, автор книги «Богатый папа, бедный папа» бьет тревогу по поводу высокой инфляции. В интервью Stansberry Research он сказал, что при подъеме инфляции будет уничтожено 50% населения США.

Эксперт говорит, что Америка производит не продукты, а пузыри. Такие пузыри уже есть на рынках недвижимости и облигаций, на фондовом рынке.

Он критикует решение Джо Байдена остановить строительство нефтепровода Keystone XL. Эксперт считает это причиной высоких цен на энергоносители и говорит, что оно не сулит президенту ничего хорошего.

Ссылаясь на недавний опрос Bankrate, Кийосаки отмечает, что у среднего американца не хватает денег, чтобы покрыть непредвиденные расходы в размере 1000 долларов.

Он поясняет, что когда пузыри лопнут, фондовый рынок рухнет. По его словам, американцам не стоит рассчитывать на пенсии.

Сам Кийосаки в качестве активов-убежищ выбирает золото и серебро. Они помогают инвесторам сохранять покупательскую способность, их нельзя напечатать из воздуха, как бумажные деньги.

С начала года цены на золото выросли примерно на 8%. Из-за ситуации на Украине многие инвесторы обратили внимание на этот драгоценный металл.

Но Кийосаки предпочитает серебро. В недавнем твите он рассказал, что купил 2500 инвестиционный монет «Американский серебряный орел», поскольку серебро сейчас находится на 50% ниже исторического максимума, но является промышленным металлом.