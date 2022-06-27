В Израиле опасаются ядерной сделки с Ираном по инициативе генералов

Министр обороны Израиля Бенни Ганц на днях заявил, что стратегия ядерных переговоров с Ираном определяется не силами безопасности, а правительством.

Такое заявление было сделано после публикации информации о согласии израильских генералов на ядерную сделку с Тегераном и мировыми державами.

В израильской военной разведке считают, что возрождение соглашения 2015 года по ограничению ядерной программы Ирана даст Израилю время подготовить атаку и лишить врага средств для создания такого оружия.

Между тем израильские силы безопасности имеют право голоса при определении политики в отношении Ирана. В связи с этим Бенни Ганц сказал, что диалог по э тому вопросу будет продолжаться за закрытыми дверями.

На днях Евросоюз и Иран договорились о скором возобновлении ядерных переговоров. Это происходит на фоне политической нестабильности в Израиле. Там объявлены досрочные выборы.

Израиль не является стороной этих переговоров. Но на Западе учитывают опасения страны по поводу исхода, поскольку страна не раз говорила о готовности начать односторонние военные действия против Ирана.

Ганц не комментировал исход европейско-иранских переговоров. К тому же на этой неделе он уходит в отставку, а его пост займет министр иностранных дел Яир Лапид.

Ранее Израиль приветствовал решение Дональда Трампа выйти из соглашения 2015 года. После прихода к власти Джо Байдена израильские лидеры отказались связывать себя какой-либо другой сделкой, которую США могут заключить с Ираном.