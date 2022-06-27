Медведев анонсировал жёсткий ответ Литве на блокаду транзита в Калининград
Экс-президент России Дмитрий Медведев сообщил, что Россия намеревается жёстко ответить Литве на решение её правительства заблокировать транзит товаров в Калининградскую область.
27 июня бывший российский президент Дмитрий Медведев дал интервью газете "Аргументы и Факты", где сообщил, что правительство России намеревается жёстко ответить на решение Литвы заблокировать транзит товарных грузов в Калининградскую область.
По словам Медведева, литовская экономика находится в упадке, в то время как Вильнюс продолжает интенсифицировать антироссийские санкции в угоду лидерам Евросоюза.
При этом Дмитрий Медведев отметил, что от ответных действий России в адрес Литвы пострадают прежде всего простые литовские граждане, которые ни в чём не виноваты.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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