МИД Беларуси назвал проблемы с транзитом украинского зерна по БелЖД
По словам главы МИД Беларуси Владимира Макея, республика была готова наладить транзит по своей территории, но союзники Украины не проявили должного понимания вопроса.
«Мы были готовы обеспечить этот коридор и без всяких встречных обязательств, понимая, что надо решать эти вопросы», — заявил Макей.
Владимир Макей также отметил, что вопрос необходимо решать, в том числе и на перспективу обеспечения глобального мирового агросектора удобрениями из Беларуси и России в которых он чрезвычайно нуждается.
«К сожалению, такого четкого, ответственного понимания со стороны наших партнеров мы не наблюдаем», — добавил Владимир Макей.
При этом глава МИДа еще раз подчеркнул, что страны Азии, Африки, Латинской Америки и той же Европы во многом зависит от удобрений для ухода за сельхозкультурами.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно: