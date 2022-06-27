С возвращением сотрудников Tesla в офис возникли проблемы, не хватает Wi-Fi и места на парковке

Работники Tesla рассказали изданию The Information, что планы Илона Маска по возвращению персонала в офис оказались невыполнимыми.

Одна из причин – нехватка места на заводе компании во Фремонте. Кроме того, Wi-Fi оказался слишком слабым для одновременной работы всех сотрудников.

После возвращения многих сотрудников не парковке не хватает месте. До пандемии персонал доставлял на завод специальный транспорт.

Штат Tesla увеличился почти вдвое: с 48 000 человек в 2019 году до почти 100 000. Однако Илона Маск заявил о намерении сократить количество работников на 10%.

Сотрудники компании говорят, что начальство сказало им приходить на работу не каждый день, при том, что Маск потребовал от всех работников вернуться на свои места после 31 мая.

Он разослал корпоративное письмо, в котором было сказано, что менеджеры должны присутствовать на рабочих местах не менее 40 часов в неделю.

Сам Илон Маск пообещал бывать в офисе как минимум 6 дней в неделю. Ранее он рассказывал, что проводил на работе более 120 часов в неделю и даже иногда спал на полу на заводе.

Впоследствии гендиректор признался, что сократил свою рабочую неделю до 80-90 часов.