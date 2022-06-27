Аргентина и Иран подали заявку на вступление в БРИКС

Стало известно о чем говорил на саммите БРИКС председатель КНР Си Цзиньпин, когда упомянул новые государства, готовые присоединиться к содружеству.

В России одобрили этот шаг активно развивающихся стран Ближнего Востока и Латинской Америки.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков выразил сегодня реакцию Кремля, заявив, что здесь положительно отнеслись к расширению БРИКС, но призвал делать такие шаги осторожно.

«… поэтому мы предлагаем в начале определить процедуры и требования к возможным кандидатам на подключение к БРИКС», - отметил Ушаков.

Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин на прошедшем форуме БРИКС призвал другие государства присоединиться к содружеству.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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