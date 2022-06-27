Аргентина и Иран подали заявку на вступление в БРИКС
Стало известно о чем говорил на саммите БРИКС председатель КНР Си Цзиньпин, когда упомянул новые государства, готовые присоединиться к содружеству.
В России одобрили этот шаг активно развивающихся стран Ближнего Востока и Латинской Америки.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков выразил сегодня реакцию Кремля, заявив, что здесь положительно отнеслись к расширению БРИКС, но призвал делать такие шаги осторожно.
«… поэтому мы предлагаем в начале определить процедуры и требования к возможным кандидатам на подключение к БРИКС», - отметил Ушаков.
Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин на прошедшем форуме БРИКС призвал другие государства присоединиться к содружеству.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно: