Джо Байден принял решение о повышении пошлин до 35% на ряд российских товаров

Согласно сообщению, опубликованному на сайте Белого Дома, президент США Джо Байден принял решение о введении импортных пошлин на сотни позиций российских товаров.

Как уточняется, на некоторые товары пошлины поднимутся до 35%.

Причиной указа было обозначено приостановление нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью.



Введение импортных пошлин не коснётся товаров, ввоз которых "не запрещён, но оправдан внешнеполитическим интересам", однако какие именно товары соответствуют данным критериям, не уточняется.

Сообщается, что новое постановление будет введено в силу через 30 дней. Оно затронет позиции из России и Беларуси.