Джо Байден принял решение о повышении пошлин до 35% на ряд российских товаров

Согласно сообщению, опубликованному на сайте Белого Дома, президент США Джо Байден принял решение о введении импортных пошлин на сотни позиций российских товаров.

Как уточняется, на некоторые товары  пошлины поднимутся до 35%.

Причиной указа было обозначено  приостановление нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью.
  
Введение импортных пошлин не коснётся товаров, ввоз которых "не запрещён, но оправдан внешнеполитическим интересам", однако какие именно товары соответствуют данным критериям, не уточняется.

Сообщается, что новое постановление будет введено в силу через 30 дней. Оно затронет позиции из России и Беларуси.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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