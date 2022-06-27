Джо Байден принял решение о повышении пошлин до 35% на ряд российских товаров
Согласно сообщению, опубликованному на сайте Белого Дома, президент США Джо Байден принял решение о введении импортных пошлин на сотни позиций российских товаров.
Как уточняется, на некоторые товары пошлины поднимутся до 35%.
Причиной указа было обозначено приостановление нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью.
Введение импортных пошлин не коснётся товаров, ввоз которых "не запрещён, но оправдан внешнеполитическим интересам", однако какие именно товары соответствуют данным критериям, не уточняется.
Сообщается, что новое постановление будет введено в силу через 30 дней. Оно затронет позиции из России и Беларуси.
Опубликовано: Тарас Медведев
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