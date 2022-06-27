Медведев: при попытке НАТО забрать Калининград у РФ начнётся Третья мировая война
Дмитрий Медведев предупредил политиков из стран НАТО о последствиях попыток отсоединить Калининград от России.
27 июня экс-министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис сообщил, что Джо Байден может посодействовать отсоединению Калининграда от состава Российской Федерации.
В ответ на данное заявление Гулбиса бывший российский президент Дмитрий Медведев сообщил, что при любых попытках НАТО забрать у России её территории Москва применит силу даже перед лицом начала новой мировой войны.
"Видать, выпил или съел что-то плохое. Предлагает начать третью мировую войну. В себя придёт – бояться каждого шороха у двери будет. И правильно. Память у нас хорошая", - прокомментировал слова Мариса Гулбиса Медведев.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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