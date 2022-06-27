Байден на 35% повысил пошлины для ввоза 570 видов товаров из России в США

Джо Байден объявил о повышении пошлин для ввоза российских товаров на территорию Соединённых Штатов.

В понедельник вечером пресс-служба Белого дома опубликовало новое сообщение на официальном сайте ведомства, заявив, что Джозеф Байден принял решение о введении дополнительных антироссийских санкций путём повышения пошлины на ввоз товаров в США из России.

По словам Байдена, под новые пошлины попадут те виды российской продукции, которые ещё не оказывались под действием западных санкций с начала спецоперации на Украине.

При этом в Белом доме уточнили, что речь идёт о поднятии пошлин на товары из России до тридцати пяти процентов. Под данные пошлины подпадают 570 видов российских товаров.