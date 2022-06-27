Disney, Nike, Uber и другие крупные компании помогут своим сотрудникам получить доступ к абортам
После решения по отмене конституционной защиты абортов, принятого Верховным судом, многие компании с мировым именем заявили о намерении помочь сотрудникам.
Эксперты считают, что предприятия, расположенные в штатах, в которых запрещены аборты, столкнутся с проблемами. Они могут быть связаны с наймом и удержанием сотрудников.
Многие предприятия в этой ситуации предложили своим сотрудникам помощь. Amazon планирует покрывать расходы своих работников, которые будут делать аборты в других штатах.
Apple также поддержит финансово работников, которым приходится выезжать за пределы штата для получения медицинской помощи.
В компании Disney командировочные льготы будут охватывать решения, связанные с беременностью.
Nike будет покрывать расходы своих работников на проезд и проживание при необходимости получения медицинской помощи, недоступной поблизости.
Uber и сейчас покрывает дорожные расходы для доступа к медицинскому обслуживанию. Компания будет возмещать водителям выплаты по искам для доставку в клинику для абортов.
HP обещает помощь работникам, которые нуждаются в репродуктивном уходе за пределами штата.
С аналогичными заявлениями выступили Indeed, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase, Levi Strauss, Meta, Microsoft, Netflix и многие другие компании.
Опубликовано: Светлана Репина
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