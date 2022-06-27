Дмитрий Медведев назвал бывшего министра Латвии придурком
Дмитрий Медведев назвал бывшего министра Латвии, заявившему, что НАТО и ЕС отберут Калининград, придурком.
В ответ на заявление одного из экс-министров латвии о том, что Евросоюз и НАТО готовы забрать у России Калинингдад Дмитрий Медведев в своём телеграмм -канале ответил едко и жестко:
Там какой-то очередной придурок, бывший министр из Латвии, послал сигнал о том, что НАТО и Евросоюз забирают у нас Калининград. Видать, выпил или съел что-то плохое.
Продолжая, Медведив упомянул и угрозы со стороны того же чиновника начать третью мировую:
В себя придёт – бояться каждого шороха у двери будет. И правильно. Память у нас хорошая…
С интересом ждем ответа латвийского чиновника.
Опубликовано: Андрей Авдей
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