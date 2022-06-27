Иран запустил в космос ракету перед возобновлением ядерных переговоров

По информации иранского государственного телевидения, в воскресенье страна запустила твердотопливную ракету в космос. Это вызвало недовольство Вашингтона.

Информации о том, где и когда запустили ракету, до сих пор нет. Но спутниковые фотоснимки показали подготовку на космодроме Имама Хомейни, который находится в провинции Семнан.

Именно оттуда Иран неоднократно пытался вывести на орбиту спутник, но все они окзались неудачными.

Ранее в Иране говорили о планах по проведению испытаний ракеты-носителя со спутником. Представитель иранского Министерства обороны Ахмад Хоссейни заявил, что речь идет о ракете Зульджана.

Ее длина составляет 25,5 м. Ракета может нести спутник весом 220 кг, который предназначен для сбора данных на низкой околоземной орбите.

Название ракете дали в честь лошади имама Хусейна, внука пророка Мухаммеда. С помощью этого аппарата Иран планирует развивать свою космическую отрасль.

В Белом доме такие действия назвали бесполезными и дестабилизирующими. Запуск произошел за несколько дней до возможного возобновления переговоров по иранской ядерной программе.

Одной из проблем в этом плане является требование Тегерана, чтобы Вашингтон снял санкции против терроризма в отношении военизированной иранской Революционной гвардии.