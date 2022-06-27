Американский политик Габбард предложила Украине уступить часть своих территорий России

Бывшая кандидат в президенты США Тулси Габбард считает, что Украине стоит пойти на переговоры с Российской Федерацией и уступить ей.

Политик Тулси Габбард и отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в соавторстве опубликовали статью по поводу ситуации на Украине в журнале Foreign Policy.

Они осуждают военную и финансовую помощь Украине со стороны Соединенных штатов Америки, ведь это способствует эскалации.

Также Габбард говорит, что Украине стоит пойти на уступки сейчас, даже если они кажутся унизительными.

Однако если Россия добьется каких-либо успехов на фронте, то у Украины будет слабая переговорная позиция.

Авторы статьи пишут, что возвращение Донбасса и Крыма под контроль Украины является маловероятным.

Военную помощь Габбард и Дэвис называют неуклюжей, потому что в поставках присутствовало и советское, и современное оружие.

Накануне Владимир Зеленский заявил на саммите «большой семерки», что Украина не будет вступать в переговоры с Россией, пока снова не будет в доминирующей позиции.