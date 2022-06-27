Поклонники заметили, что лицо Татьяны Навки изменилось

Слухи о якобы расставании прославленной фигуристки и пресс-секретаря российского президента оказались беспочвенны, спортсменка расставила точки над "i".

Не так давно пользователи Сети обеспокоились, что чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка и политический деятель Дмитрий Песков редко появляются вместе на публике. Некоторые даже предположили, будто пара даже разошлась.

Но недавно на официальной странице фигуристки появилось подтверждение, что ничего звездному браку не грозит. Будто в ответ на происки злопыхателей звезда выложила несколько кадров с любимым мужчиной.

Однако "неравнодушные" подписчики заместили, что якобы после сообщений о разводе лицо фигуристки выглядит усталым, сообщает "Экспресс Газета".

Но, как выяснилось, трудолюбивая артистка продолжает работу над созданием новых зрелищных проектов даже в летний сезон.

Фанаты решили поддержать кумира, написав, что "время для отдыха обязательно", и добавили, что Навка - "самая шикарная".