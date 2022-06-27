В Стамбуле полиция разогнала желающих собраться на гей-парад
Раньше Парад гордости для людей нетрадиционной сексуальной ориентации регулярно проходил в Стамбуле на главном проспекте Истикляль в Стамбуле. Но в этом году марш был запрещен турецкими властями.
Правительство во главе с Тайипом Эрдоганом в последнее время ужесточило свою позицию в отношении ЛГБТ-сообщества.
В Турции гомосексуальность не считается преступлением, однако относятся к этому явлению достаточно враждебно. С каждым годом полицейские репрессии против подобных парадов становятся все более жесткими.
В это воскресенье полиция в полном защитном снаряжении перекрыла доступ к площади Таксим и заблокировала ряд улиц в близлежащем районе, где пытались собраться участники марша.
В районе был остановлен общественный транспорт. В районе Бейоглу запрещены все мероприятия Pride Week, которые должны были пройти с 20 по 26 июня. Причиной назван риск общественных беспорядков.
Коллегия адвокатов Стамбула заявила о недопустимости запрета мирных демонстраций. Небольшим группам людей с радужными флагами удалось собраться в некоторых местах.
Они скандировали лозунги, но полиция разогнала их, задержав несколько человек. Одна из групп скандировала: «Дискриминация – это преступление, а радуга – нет».
Ранее студента Ближневосточного технического университета в Анкаре привлекли к ответственности за участие в гей-парадах, но впоследствии он был оправдан.
Судебный процесс над студентами Стамбульского университета Богазичи за изображения, сочетающие исламские образы с радужными флагами продолжается до сих пор.
Опубликовано: Светлана Репина
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