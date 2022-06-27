10-летний сын Бена Аффлека на "ламборджини" протаранил соседнюю машину
Дженнифер Лопес успокоила ребенка, а в автосалоне заверили, будто никакого инцидента не произошло.
Папарацци оказались свидетелями инцидента, который произошел в одном из автосалонов Лос-Анджелеса. Бен Аффлек вместе с 10-летним сыном Сэмюелем и Дженнифер Лопес выбрали для тест-драйва роскошный Lamborghini Urus за 225 тысяч долларов.
Аффлек разрешил сыну сесть за руль, и мальчик сдал назад. В итоге врезался в BMW, который стоял сзади.
Дженнифер в этот момент находилась на заднем сиденье авто, а Бен сразу попробовал оценить "масштаб разрушения".
Затем папарацци запечатлели, как работники автосалона осматривают машины. И обнимающего мальчика актера - судя по всему, ребенок был напуган инцидентом, но быстро успокоился.
В ответ на вопросы журналистов представитель Аффлека ответил, что ни одно авто не пострадало, ни у кого нет никаких претензий. А в автосалоне вообще отрицали факт аварии: просто, по словам, сотрудников, машины были близко припаркованы друг к другу.
Фотографы после инцидента также засняли, как Дженифер Лопес успокаивала ребенка, и они, держась за руки, шли и разговаривая. К слову, Аффлек и Лопес поладили с детьми один одного от прежних браков. У Бена, напоминает издание, трое детей от Дженнифер Гарнер, а у Дженнифер — двое от Марка Энтони.
Опубликовано: светлана Гаврусева
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