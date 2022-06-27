Агрономы рассказали, как подкармливать клубнику бором в разные сезоны для отличного урожая

Чтобы клубника не болела, хорошо росла и приносила большой урожай крупных и сладких ягод, ее необходимо подкармливать. В разные сезоны растению нужны подкормки на основе бора.

Если у кустов клубники вянут и деформируются листья, подсыхают их края, плохо вызревают ягоды, это указывает на недостаток бора. А появление бурых пятен на листьях свидетельствует об избытке этого элемента.

Бор нужен растению, для образования большего количества завязей, формирования крупных ягод, улучшения их вкуса и сахаристости.

Бор также обеспечивает защиту клубники от болезней. Такие подкормки особенно нужны кустам, растущим на дерново-подзолистых и болотистых почвах.

Первая подкормка проводится ранней весной, сразу, как сошел снег. Процедуру повторяют перед началом цветения, а потом – во время созревания ягод. Первая и последняя подкормки вносятся под корень, вторая – по листу.

Для приготовления состава нужно растворить порошок борной кислоты в горячей воде. На 10 воды потребуется 0,5 ч.л. кислоты. При опрыскивании нужно следить, чтобы раствор попадал на все листья.

В весеннюю подкормку можно добавить 1 г марганцовки и древесную золу. Во время цветения добавляются мочевина, зола, перманганат калия. Можно приготовить раствор из 2 г борной кислоты, 10 мл йода и 10 л воды.

Опрыскивания проводят вечером или рано утром. При внесении удобрений в почву она должна быть хорошо увлажнена.