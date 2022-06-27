Гей парад в Нью-Йорке был разогнан фейерверками
В Нью-Йорке после запуска праздничного фейерверка участники ЛГБТ парада разбежались, приняв салют за выстрелы.
В Нью-Йорке на первом после пандемии гей параде, на который пришли десятки тысяч человек, произошла паника.
После того, как в честь парада были запущены праздничные фейерверки, участники решили, что это выстрелы, и стали разбегаться.
В парке Вашингтон-Сквер, где и проходи парад, возник хаос. Пока о подстрадавших во время давки не сообщается.
Опубликовано: Андрей Авдей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Зеленский заявил о готовности Киева нанести удар по Приднестровью в ответ на угрозы
Полянский назвал обстрел ТРЦ в Кременчуге провокацией ВСУ в стиле Бучи
Курс доллара в России упал до многолетних минимумов и продолжает снижаться
Фермеры раскрыли секреты подкормки для крупных луковиц и от пожелтения пера
В России произошел дефолт — впервые с 1918 года