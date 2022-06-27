Гей парад в Нью-Йорке был разогнан фейерверками

В Нью-Йорке после запуска праздничного фейерверка участники ЛГБТ парада разбежались, приняв салют за выстрелы.

В Нью-Йорке на первом после пандемии гей параде, на который пришли десятки тысяч человек, произошла паника.

После того, как в честь парада были запущены праздничные фейерверки, участники решили, что это выстрелы, и стали разбегаться.

В парке Вашингтон-Сквер, где и проходи парад, возник хаос. Пока о подстрадавших во время давки не сообщается.