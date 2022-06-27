Огородники объяснили, чем подкармливать вишню, чтобы собирать урожай ведрами

Появление многочисленных завязей на вишне – это еще не гарантия хорошего урожая. Чтобы цветы не осыпались, а дерево дало много вкусных ягод, нужно приложить некоторые усилия.

Лучше всего плодоносят вишни, посаженные на суглинистых нейтральных почвах. Если земля на участке кислая, это можно исправить путем внесения доломитовой муки, древесной золы или извести.

Поливать вишню нужно умеренно, но регулярно. Область под кроной лучше мульчировать, чтобы влага сохранялась лучше, а сорняков было меньше.

Во время плодоношения вишне нужны калий и фосфор. Удобрения необходимы для формирования завязи, а потом – для образования плодов. Достаточное количество обоих элементов – обязательное условие хорошего урожая.

Еще один важный элемент – кальций. Его дефицит приводит к проблемам с формированием косточек и опадению завязей. Необходимо также укрепить плодоножку, с этой задачей хорошо справляется бор.

Азот не так важен на данном этапе. Но и без него не обойтись, ведь этот элемент отвечает за рост веток. Азотные подкормки лучше вносить весной.

Предотвратить опадание завязей поможет раствор из 2 г бора и 10 л воды, его используют для опрыскивания. Чтобы улучшить качество ягод используется смесь 1 г янтарной кислоты и 10 л воды.

Если у вишни начинают желтеть и опадать листья, возможно, она заболела кокомикозом. Это заболевание может стать причиной потери всего урожая, его признаки нельзя оставлять без внимания.