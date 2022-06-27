Полянский: удар по ТЦ в Кременчуге «провокация в стиле Бучи»

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский допустил, что удар по торговому центру в Кременчуге был «провокацией в стиле Бучи».

Первый заместитель Постоянного представителя РФ Дмитрий Полянский при ООН в своём аккаунте в Twitter предположил, что Россия имеет дело с очередной украинской провокацией направленной против неё.

Полянский отметил, что на видео горящего торгового центра в Полтавской области слишком много несостыковок, поэтому нужно ожидать официальных комментариев от Министерства обороны РФ.

Также Дмитрий Полянский поделился своим видением причин возможного поступка правительства Украины. По мнению Полянского украинские власти пытаются удержать фокус внимания на вопросе Украины перед саммитом Североатлантического альянса.