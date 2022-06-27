Фермеры объяснили, что делать, если у огурцов желтеют листья

Листья у огурцов желтеют и высыхают не только из-за неправильного полива. Существует множество других причин, которые в итоге могут привести к гибели растений.

Но полив все же влияет на состояние растений. Недостаточное или слишком редкое поступление воды приводит к засыханию листьев и стеблей. А если воды слишком много, начинают гнить корни.

Нормальный полив обеспечивает увлажнение грунта на глубину 10 см. При сдавливании земли должен образоваться плотный комок, но вода из него течь не должна.

Пожелтение листьев может указывать на недостаток азота в почве. Свою роль играют и погодные условия. Листья бледнеют после заморозков или из-за ожогов, когда растения поливают в солнечную погоду.

К пожелтению листьев может привести фузариоз или другое заболевание, наличие вредителей, поврежденные корни, например, при неаккуратной прополке.

Если листья не только желтеют, но еще и скручиваются, это свидетельствует от недостатке азота или грибковом заболевании, которое называется мучнистой росой. От него помогает обработка раствором бордоской жидкости или медного купороса.

Если на листьях есть паутинный клещ или тля, нужна обработка инсектицидами. Самое неприятное – это поражение растений вирусами. В большинстве случаев спасти их уже не удается.

Нижние листья могут пожелтеть из-за недостаточного освещения, нехватки калия, магния или фосфора. В теплице такое явление может быть признаком некомфортной температуры или отсутствия проветривания.