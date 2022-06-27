Агрономы рассказали, как и чем лучше удобрять кусты смородины

Чтобы смородина давала много вкусных и крупных ягод, ее нужно подкармливать специальными составами. Делается это трижды за сезон.

Первая подкормка приходится на весну, вторую вносят в начале лета, третью – осенью, но до наступления заморозков. Подкормки способствуют быстрому формированию зеленой массы и образованию большого количества ягод.

Для подкормки смородины можно использовать различные виды органики, например, куриный или утиный помет. Он подходит для высушивания и компостирования. Помет содержит калий, фосфор, повышает устойчивость растения к заболеваниям.

Весной нужно развести навоз водой в соотношении 1:15 и внести по 10 л раствора под каждый взрослый куст. Для молодых растений дозировка вдвое меньше.

Можно использовать кроличий навоз, содержащий калий, фосфор и азот. Он хорошо усваивается смородиной. Состав выкладывают при посадке в грунт или разводят водой для весенней поливки.

Конский навоз перегнивает за 2-3 месяца. Его разводят в соотношении 1:10 и применяют во время осеннего полива. Коровий навоз также вносят осенью.

Органические удобрения используются в осеннее время в свежем виде, их раскладывают в приствольном кругу. Сухие составы закладывают на глубину до 5 см перед рыхление почвы, гранулированные – рассыпают вокруг куста перед поливом.

Жидкие составы наиболее актуальны летом. Их следует разводить с точным соблюдением пропорций.