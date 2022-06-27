Опытные садоводы назвали лучшие подкормки для малины в июле

Малина очень хорошо реагирует на подкормки, но только если составы и сроки их внесения подобраны правильно. В этом случае урожай будет обильным, а ягода – сладкой и крупной.

Одной подкормки за сезон для малины недостаточно, ведь каждая из них решает определенные задачи. Например, в июле используются составы, способные укрепить иммунитет растения и восполнить недостаток полезных веществ.

Удобрения вносятся вечером после хорошего полива. Дождь или сильная жара – неподходящее время для такой процедуры. Если проблем с листьями, побегами и ягодами нет, достаточно использовать калийное удобрение.

В остальных случаях необходимо дать состав, содержащий нужные элементы. Светлые листья и слабые побеги указывают на недостаток азота, появление пятен и замедление роста – калия, темно-зеленый оттенок листьев – фосфора.

Желтые листья и зелеными прожилками бывают при дефиците железа, краснеющие края появляются при недостатке магния, а восковый налет на стеблях говорит о дефиците цинка.

В общем случае после цветения на этапе завязывания плодов малину подкармливают сульфатом калия и калимагом, дополнительно вносят Гуми-Оми. Можно использовать двойной суперфосфат.

Из внекорневых подкормок для обработки листьев хороший эффект дают Аквамикс и Хелатин. При дефиците микроэлементов лучше использовать комплексные составы.

Восполнить недостаток азота поможет органика, например, коровяк. Можно применять мочевину или травяные настои, а также настой древесной золы.