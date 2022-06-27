Эксперты объяснили, почему гниет клубника на кустах и как этого избежать

Иногда чуть недозревшая или спелая клубника начинает гнить прямо на кустах. Если не обратить внимания на это явление, можно лишиться всего урожая.

Появление налета, а затем и гнили на ягодах провоцирую грибковые микроорганизмы. Они поражают не только плоды, но и сами кусты, а также их корни.

Грибковая инфекция особенно активно распространяется во влажную погоду, когда частые дожди сочетаются с высокой температурой воздуха. Изменить погодные условия невозможно, но можно профилактические меры и укрепить иммунитет растения.

Гниль чаще распространяется в загущенных посадках, поэтому нужно своевременно проводить прореживание и удалять больные листья.

Споры болезни разносят вредители, а они живут в основном в сорняках. Предотвратить поражение кустов поможет регулярная прополка.

В тепличных условиях обязательно требуется проветривание. Причиной гнили может быть также избыток азотных подкормок, которые делают ягоды мягкими и восприимчивыми к грибкам.

Если клубника начала гнить на кустах, можно обработать их биопрепаратами, например, Триходермином или фитоспорином. Их можно использовать на этапе созревания ягод.

Альтернативой являются народные средства: раствор марганцовки, горчицы или йода, настойка чеснока. Химические препараты не рекомендуется использовать на этапе созревания клубники.