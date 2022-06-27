Хоста не растет: в чем причина и как это исправить

Для пышного роста и декоративности хост необходимо, чтобы их корни были в хорошем состоянии.

Лучше всего принимаются те растения, у которых хорошо развита корневая система.

Если листьев много, а корни небольшие, то после пересадки хоста будет слабо развиваться, а может и совсем зачахнуть.

Для помощи слабой корневой системе нужно обрезать часть листьев, а иногда приходиться обрезать даже почти все.

А чтобы обеспечить питание и проницаемость для развития корней, при посадке необходимо добавить в ямку песок и компост.

Сажать растение нужно обязательно в полутень, потому что почва под ним должна быть всегда слегка влажная, даже если есть перебои в поливе.

Старые ослабленные розетки хост нужно перед посадкой обязательно осматривать, чтобы в них не было личинок насекомых-вредителей, слепышей и хрущей, которые съедают и ослабляют корни растений.

Такие розетки нужно очистить от гнили, промыть слабым раствором марганцовки, пересадить в лунки с давлением песка 1:1 и тщательно поливать.

Плохими условиями для развития хост также являются заглубленные посадки и плотный тяжелый грунт. В таких условиях корни подгнивают, а рост и декоративность растения ухудшаются.

Весной хосты нужно подкормить мочевиной или другим азотосодержащим удобрением для стимуляции роста, а летом - калием для образования новых точек роста.

При соблюдении всех этих условий кусты хост будут расти пышными и красивыми.