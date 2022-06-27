Хоста не растет: в чем причина и как это исправить
Для пышного роста и декоративности хост необходимо, чтобы их корни были в хорошем состоянии.
Лучше всего принимаются те растения, у которых хорошо развита корневая система.
Если листьев много, а корни небольшие, то после пересадки хоста будет слабо развиваться, а может и совсем зачахнуть.
Для помощи слабой корневой системе нужно обрезать часть листьев, а иногда приходиться обрезать даже почти все.
А чтобы обеспечить питание и проницаемость для развития корней, при посадке необходимо добавить в ямку песок и компост.
Сажать растение нужно обязательно в полутень, потому что почва под ним должна быть всегда слегка влажная, даже если есть перебои в поливе.
Старые ослабленные розетки хост нужно перед посадкой обязательно осматривать, чтобы в них не было личинок насекомых-вредителей, слепышей и хрущей, которые съедают и ослабляют корни растений.
Такие розетки нужно очистить от гнили, промыть слабым раствором марганцовки, пересадить в лунки с давлением песка 1:1 и тщательно поливать.
Плохими условиями для развития хост также являются заглубленные посадки и плотный тяжелый грунт. В таких условиях корни подгнивают, а рост и декоративность растения ухудшаются.
Весной хосты нужно подкормить мочевиной или другим азотосодержащим удобрением для стимуляции роста, а летом - калием для образования новых точек роста.
При соблюдении всех этих условий кусты хост будут расти пышными и красивыми.
Опубликовано: Наталья Павлова
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