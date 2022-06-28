The Times: украинский спецназ взрывает на территории России НПЗ и объекты инфраструктуры
Корреспондент The Times поговорил с бойцами украинского спецназа, якобы проводившими диверсии на территории России.
Интервью корреспондента The Times с бойцами спецподразделения "Шаман" уже активно транслируют и украинские СМИ.
Однако экперты замечают нестыковки в оригинале и украинской версии.
Так, в английском варианте ни слова не говорится о том, что бойцы "Шамана" получили боевое крещение в Афганистане.
В свою очередь, украинская версия молчит об успешно взорванных в России нескольких НПЗ, упомянутых в оригинале статьи. Украинские СМИ лишь туманно намекнули о некоем "саботаже на российских НПЗ".
Наконец, The Times назвала и позывные бойцов (Двадцать два и Красавчик), а украинские СМИ уверяют, что разведчики давали интервью на условиях полной анонимности.
Возникает вопрос - а был ли мальчик?
Опубликовано: Андрей Авдей
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