Летние праздничные мероприятия могут привести к очередной волне COVID

Эксперты считают, что Великобритания в данный момент борется с пятой волной COVID. Еще больший рост случаев заражения могут спровоцировать летние мероприятия.

За последнюю неделю число случаев коронавируса выросло на 23%. Положительный результат зафиксирован у 1,7 млн человек. В основном выявляются подварианты омикрон ВА.4 и ВА.5.

В Великобритании ожидается возвращение массовых мероприятий, которые были под запретом во время пандемии. Это Гластонбери, карнавал в Ноттинг-Хилле, Эдинбургский фестиваль.

Эксперты считают, что после этих событий COVID будет расти по спирали. После празднования 70-летия королевы в стране произошел рост количества заражений на 43%.

Медики предупреждают, что рост случаев повлияет на Национальную службу здравоохранения, которая уже сейчас работает в непростых условиях. Каждую неделю число госпитализаций растет на 31%.

При этом большинство людей сейчас не носят маски и даже не задумываются о симптомах простуды.

Многие эксперты предсказывали осеннюю волну коронавируса. Но никто не прогнозировал такого роста заболеваемости летом, поскольку во внимание не принимались новые подварианты омикрона.

Вакцинация по-прежнему считается эффективной мерой для предотвращения заболевания. Однако ВА.5 способен уклоняться от иммунитета.