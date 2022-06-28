Летние праздничные мероприятия могут привести к очередной волне COVID
Эксперты считают, что Великобритания в данный момент борется с пятой волной COVID. Еще больший рост случаев заражения могут спровоцировать летние мероприятия.
За последнюю неделю число случаев коронавируса выросло на 23%. Положительный результат зафиксирован у 1,7 млн человек. В основном выявляются подварианты омикрон ВА.4 и ВА.5.
В Великобритании ожидается возвращение массовых мероприятий, которые были под запретом во время пандемии. Это Гластонбери, карнавал в Ноттинг-Хилле, Эдинбургский фестиваль.
Эксперты считают, что после этих событий COVID будет расти по спирали. После празднования 70-летия королевы в стране произошел рост количества заражений на 43%.
Медики предупреждают, что рост случаев повлияет на Национальную службу здравоохранения, которая уже сейчас работает в непростых условиях. Каждую неделю число госпитализаций растет на 31%.
При этом большинство людей сейчас не носят маски и даже не задумываются о симптомах простуды.
Многие эксперты предсказывали осеннюю волну коронавируса. Но никто не прогнозировал такого роста заболеваемости летом, поскольку во внимание не принимались новые подварианты омикрона.
Вакцинация по-прежнему считается эффективной мерой для предотвращения заболевания. Однако ВА.5 способен уклоняться от иммунитета.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Зеленский заявил о готовности Киева нанести удар по Приднестровью в ответ на угрозы
Полянский назвал обстрел ТРЦ в Кременчуге провокацией ВСУ в стиле Бучи
Курс доллара в России упал до многолетних минимумов и продолжает снижаться
Фермеры раскрыли секреты подкормки для крупных луковиц и от пожелтения пера
В России произошел дефолт — впервые с 1918 года