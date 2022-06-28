Фермеры рассказали, как получать хороший урожай яблок каждый год
В период цветения и формирования плодов яблоня получает из почвы множество питательных веществ и минералов. Их баланс нужно восстанавливать, иначе земля истощается.
Для этой цели используются подкормки. Весной нужны составы с азотом, который отвечает за рост веток и листьев. Пример такой подкормки – смесь 35 г аммиачной селитры, 500 г мочевины, 40 г нитрофоски и 10 л перегноя или другой органики.
Перед внесением удобрения почву нужно разрыхлить. На взрослую яблоню потребуется около 10 л раствора, на молодую – 5 л.
Во время цветения дереву нужен фосфор, который способствует формированию завязей и цветению. Можно сделать подкормку из 100 г суперфосфата, 1 л куриного помета, 70 г сульфата калия, 300 г мочевины.
В период образования яблок хорошие результаты дает нитрофоска, смешанная с гуманатом натрия и водой.
В сухую погоду любые препараты лучше разводить водой, чтобы они лучше впитывались и усваивались растеним.
В июле яблони лучше подкармливать биостимуляторами роста. В этот период проводится корневая и внекорневая подкормка.
Осенью вносятся смеси с калием и фосфором. Они укрепляют ствол, защищают дерево от инфекций и помогают ему пережить зиму.
Опубликовано: Светлана Репина
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