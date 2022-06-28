Фермеры раскрыли секреты подкормки для крупных луковиц и от пожелтения пера

Для получения достойного урожая лука очень важно правильно ухаживать за ним в течение всего сезона. Но особого внимания эта огородная культура заслуживает в июне-июле.

Вторая половина июня – идеальное время для внесения подкормок на крупные головки. Вместо азота на первый план выходят калий, фосфор, кальций. Проще всего использовать готовую смесь с этими элементами.

Следующая подкормка потребуется, когда луковицы немного подрастут. Чаще всего это происходит в конце июня или начале июля.

Если перья зеленые, а луковицы растут не слишком быстро, можно внести обычное комплексное удобрение. Если кончики пера желтеют, нужна подкормка по листу с нашатырным спиртом.

Для приготовления состава 1 ст.л. нашатыря смешивается с 5 воды, перья опрыскиваются вечером или в пасмурную погоду, но не перед дождем.

Если в июне-июле подкормки были подобраны грамотно и вносились по всем правилам, дополнительные удобрения уже не потребуются.

Но если перья снова начнут желтеть, придется принимать меры, поскольку это повлияет на будущий урожай. 

В такой ситуации можно повторить обработку раствором нашатырного спирта или воспользоваться специальными препаратами, например, Агриколой. 

Опубликовано: Светлана Репина

 

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