Агрономы рассказали, как использовать хозяйственное мыло на пользу своему огороду

Хозяйственно мыло изготавливается из животных жиров и растительных масел, т.е. натуральных ингредиентов. Оно может принести пользу огородным растениям, но только при условии грамотного использования.

Мыло пригодится для обработки клубники. Для приготовления состава нужно натереть весь брусок, растворить его в горячей воде. Одновременно 5 капель йода смешать с ведром воды, добавить 40мл нашатырного спирта и перемешать все компоненты.

Пожелтение листьев на кустах может быть признаком нашествия тли. Нужно осмотреть листья, и если на них действительно есть этот вредитель, воспользоваться хозяйственным мылом.

Необходимо смешать 1 л молока, 30 капель йода, 30 г натертого мыла с 10 л воды. Этим раствором каждые 10 дней опрыскивать огурцы.

Мыльная вода помогает убрать тлю с кустов смородины. Для этого достаточно приготовить раствор с водой и полить растения из лейки.

Для усиления эффекта можно добавить настой древесной золы в воде и опрыскать кусты с помощью веника. Для приготовления раствора лучше брать горячую воду.

Можно и просто положить мыло в воду и подождать пару часов, когда оно раствориться само. Вода должна быть мыльной, но не густой.

Состав с хозяйственным мылом подойдет для полива цветов, которые предпочитают щелочные почвы. Это ирисы, хризантемы, лилии.