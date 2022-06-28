Принц Чарльз и его жена герцогиня Камилла приняли глав государств Британского содружества в Руанде

В Руанде собрались главы государств практически всех бывших Британских колоний, ныне объединённых в Содружество наций, для участия в торжественном ужине.

В Руанде состоялось важное политическое событие. Главы государств, ранее входивших в состав Британской империи, собрались на торжественном ужине в городе Кигали. Хозяевами вечера был принц Уэльский Чарльз и его супруга герцогиня Корнуэльская Камилла.

Вечер прошёл в атмосфере гламура. Герцогиня была в элегантном голубом платье от Брюса Олдфилда в котором она не так давно принимала участие в съемках для Vogue.

Не менее заметной была и Кэрри Джонсон, супруга нынешнего премьер-министра Соединённого королевства - Бориса Джонсона. Первая леди британской политики появилась в чёрном платье "игла в нить", а её муж надел свисающую рубашку, демонстративно подчёркивающую его демократические взгляды.

На открытии мероприятия принц Чарльз поприветствовал все страны Содружества от имени королевы Елизаветы II, которая внесла неоценимый вклад в сохранение дружбы и сотрудничества на просторах бывшей Британской империи.

Наследник престола подчеркнул, что очень рад видеть всех лично и поблагодарил руководство Руанды за отлично организованный приём.

Торжественный ужин в честь стран Содружества - это традиционное мероприятие, которое проводится раз в два года. <