Принц Чарльз и его жена герцогиня Камилла приняли глав государств Британского содружества в Руанде
В Руанде собрались главы государств практически всех бывших Британских колоний, ныне объединённых в Содружество наций, для участия в торжественном ужине.
В Руанде состоялось важное политическое событие. Главы государств, ранее входивших в состав Британской империи, собрались на торжественном ужине в городе Кигали. Хозяевами вечера был принц Уэльский Чарльз и его супруга герцогиня Корнуэльская Камилла.
Вечер прошёл в атмосфере гламура. Герцогиня была в элегантном голубом платье от Брюса Олдфилда в котором она не так давно принимала участие в съемках для Vogue.
Не менее заметной была и Кэрри Джонсон, супруга нынешнего премьер-министра Соединённого королевства - Бориса Джонсона. Первая леди британской политики появилась в чёрном платье "игла в нить", а её муж надел свисающую рубашку, демонстративно подчёркивающую его демократические взгляды.
На открытии мероприятия принц Чарльз поприветствовал все страны Содружества от имени королевы Елизаветы II, которая внесла неоценимый вклад в сохранение дружбы и сотрудничества на просторах бывшей Британской империи.
Наследник престола подчеркнул, что очень рад видеть всех лично и поблагодарил руководство Руанды за отлично организованный приём.
Торжественный ужин в честь стран Содружества - это традиционное мероприятие, которое проводится раз в два года. <
Опубликовано: Максим Алексеев
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