Друзья пахнут одинаково по сравнению с людьми в случайно подобранных парах

Израильский эксперимент с участием 24 добровольцев доказал: два незнакомых человека, которые испытывали при встрече взаимные симпатии, обладают схожими запахами.

Специальное электронное устройство (электронный нос) оценивало запахи пар незнакомых людей. Между некоторыми с первой встречи возникло притяжение и желание продолжить дружеское общение.

Другие же при знакомстве не сочли возможным дальнейшую дружбу друг с другом. В первом случае запахи людей оказались более схожими, чем во втором.

Помимо электронного носа пары оценивались на предмет схожести запахов 24 добровольцами, и их показания совпали с показаниями устройства.

Людей, случайным образом подобранных в пары, попросили в течение двух минут молча совершать любые действия, которым каждый из партнеров по эксперименту должен был подражать.

Как известно, животным свойственно обнюхивать друг друга, так они определяют среди своего окружения друзей и врагов.

Оказывается, с людьми это тоже работает: сознательно или неосознанно они также оценивают запахи друг друга, получая при этом для себя определенную информацию.

Так, с помощью обонятельных рецепторов человек определяет больного и здорового, может почувствовать страх, агрессию, стресс, счастье и другие эмоции партнера по общению.

По запаху тела люди ощущают родственное притяжение и так они выбирают интимных партнеров.

Но вот касается ли это завязывания дружеских отношений, решила узнать Инбаль Равреба со своими коллегами, работающими в Научно-исследовательском институте имени Хаима Вейцмана.

Ученые выдвинули гипотезу: раз люди выбирают друзей по сходству интересов, взглядов, темпераментов, то, возможно, их запахи тоже будут чем-то похожи.

Исследовательская группа с помощью электронного носа проверила 10 мужских и 10 женских пар, люди в них дружески общались около 5-6 лет. Их запахи оказались схожими.

Этих же людей потом случайно перемешали между собой. И те, кто посчитал возможным дальнейшую дружбу друг с другом, тоже пахли очень похоже.

Дополнительно, схожесть запахов оценивали 24 добровольца. Им нужно было понять, насколько похожи запахи 20 пар друзей и 20 пар случайных людей.

Критериями для оценивания были приятность запахов, их интенсивность, теплота (темперамент), сексуальная притягательность.

Участникам эксперимента выдали мыло и порошки без запахов, их обязали не пользоваться духами, лосьонами, дезодорантами, не употреблять в пищу продукты, способные изменить запах тела (карри, спаржа, чеснок).

Люди получили хлопковые футболки, в которых должны были спать две ночи. Потом эти футболки замораживались, так ученые сохраняли запахи испытуемых.

Важный момент: для эксперимента выбирали людей, дружба которых, по их личному мнению, возникла сразу, буквально с первой встречи, как будто "по щелчку".

Дружеские симпатии возникли еще до того, как люди обменялись биографическими сведениями друг о друге.

Через год ученые провели второй эксперимент: собрали незнакомцев в пары, предложив им поиграть в зеркало.

Те из них, которые во время подобного общения внезапно почувствовали возможность дружбы друг с другом, отличались похожим запахом.

Таким образом, учеными было установлено, что сходство запахов предшествует возникновению дружеских отношений.

То есть обоняние помогает людям определить среди толпы незнакомцев потенциальных друзей.

Потеряв возможность ощущать запахи, человек впадает в депрессивное состояние и испытывает сексуальную неудовлетворенность.