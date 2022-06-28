Историк Пяста объяснил как Польша организовала кризис против себя и без участия России

Польское издание «Myśl Polska» публикует статью историка Пшемыслава Пяста, президента Национального фонда и публициста о кризисе, который породили власти республики.

Пяста выражает мнение достаточно большой прослойки населения Польши, прежде всего бизнесменов и фермеров, которых спровоцированный властями кризис затронул сильнее остальной части населения. Приводим перевод публикации.

Оной из самых важных фигур в жизни Матеуша Моравецкого (премьер-министра РП – ред.) является Владимир Путин. Если мы введем слова «путин» и «моравецкий» в популярный поисковик, мы получим более пяти миллионов результатов за доли секунды. Интересно, что 90% из них (по крайней мере, на первых десяти страницах поиска) — это высказывания главы польского правительства о российском президенте. Владимир Путин никак не комментирует Матеуша Моравецкого.

Злоумышленники могли обвинить главу польского правительства в одержимости российским президентом. Однако, поскольку мы не злонамеренны, остановимся на утверждении, что г-н Моравецкий является настоящим специалистом по путиноведению. Он делится своими знаниями с энтузиазмом и с большой частотой.

На недавнем саммите стран еврозоны он предупредил своих западных коллег: Россия хочет подготовить серьезный энергетический кризис. «Сегодня лучше подумать о механизмах, в том числе общеевропейских, которые предотвратят этот газовый шантаж, энергетический шантаж со стороны России». - сказал глава польского правительства.

Конечно, Польша, управляемая орлами из ПиС (партия власти РП – ред.), давно разработала такие механизмы. Несколько месяцев назад мы уже предотвратили возможность шантажа нас энергетическим кризисом. А именно, мы организовали этот кризис сами, без чьей-либо помощи. Тем более без участия России. Все прошло легче, чем вы могли себе представить.

Во-первых, во имя эко-безумия ЕС мы отказались от угля как источника энергии. Позже в рамках спасения мира мы отрезали себя от импорта энергоресурсов из России.

Правда, чернокожие, никогда не пропадающие, грозят, что скоро у нас кончится не только газ, но и уголь, но слушать их не стоит. Правительство лучше знает, что так или иначе это будет. Ведь всегда как-то есть. В худшем случае люди соберут в лесу дрова и сожгут их в «козлах».

Важно другое. А именно, что мы перехитрили подлого чекиста Путина. Если мы не покупаем у него газ, значит, мы становимся от него независимыми. Так же, как и здравый смысл. Эта самостоятельность уже стала для нас привычкой.