Николас Мадуро пригласил Францию участвовать в нефтедобыче в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пригласил французские компании добывать нефть в его стране после выступления правительства Франции «диверсификацию поставок» из Венесуэлы и Ирана.

«Президент Макрон! Венесуэла готова принять все французские компании, которые хотели бы приехать и добывать нефть и газ», — заявил президент Венесуэлы по общественному телевидению.

В кулуарах саммита G7 в Эльмау в Германии, французское председательство заявило о «ресурсах в других местах, которые необходимо исследовать», говоря о нефтедобыче в Иране и Венесуэле.

Правительство Франции считает, что венесуэльская нефть должна иметь возможность вернуться на рынок. Две нефтедобывающие страны находятся под американскими санкциями.

Соединенные Штаты и Венесуэла разорвали дипломатические отношения в 2019 году после того, как Николас Мадуро был переизбран в 2018 году на второй срок в результате голосования, бойкотированного оппозицией.

Стремясь отстранить Мадуро от власти, Вашингтон признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом и ввел ряд санкций против Каракаса. Эти меры включают эмбарго с апреля 2019 года, которое не позволяет Венесуэле торговать сырой нефтью, которая на то время представляла 96% дохода страны, на американском рынке.

С тех пор Мадуро получил значительную поддержку от России, чтобы иметь возможность продолжать экспортировать нефть, несмотря на карательные меры. По следам Америки Франция также признала Хуана Гуайдо временным президентом, что вызвало гнев Николаса Мадуро. Но политический вес лидера оппозиции за последние месяцы значительно снизился.